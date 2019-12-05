«Тагилдорстрой» со второй попытки выиграл конкурс по обустройству контейнерных площадок у детских садов и школ в Нижнем Тагиле на 3,16 млн рублей

Обустраивать 49 площадок на два, три и шесть контейнеров возле детских садов и школ в Нижнем Тагиле будет МУП «Тагилдорстрой». Компания стала единственным участником открытого электронного конкурса, объявленного городской администрацией, и её заявка была признана соответствующей прописанным требованиям. Об этом говорится на сайте госзакупок. За все работы МУПу заплатят 3,16 млн рублей.

«Тагилдорстрою» удалось добиться заключения муниципального договора лишь со второго раза. В ноябре он участвовал в том же конкурсе и его заявка также являлась единственной. Однако тогда она не соответствовала требованиям документации, из-за чего сам конкурс сорвался.

Напомним, победитель торгов должен будет сделать основание и асфальтобетонное покрытие, смонтировать ограждения и изготовить калитки. Он также обязан заключить договор на поставку и обслуживание контейнеров для бытового и строительного мусора. Все работы необходимо выполнить до 2020 года. Гарантия составит пять лет.

Новые контейнерные площадки появятся у 22 тагильских детских садов и 26 школ, а также возле библиотеки в Дзержинском районе.