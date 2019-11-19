Конкурс по обустройству контейнерных площадок у детских садов и школ в Нижнем Тагиле на 3,16 млн рублей признан несостоявшимся

Электронный конкурс по определению компании для строительства 49 площадок на два, три и шесть мусорных контейнеров возле школ и детских садов Нижнего Тагила сорвался. Городская администрация рассчитывала определить победителя торгов по заключению муниципального контракта за 3,16 млн рублей сегодня, 19 ноября. Однако единственная заявка, поступившая от МУП «Тагилдорстрой», была признана не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Напомним, победитель торгов должен был сделать основание и асфальтобетонное покрытие, смонтировать ограждения и изготовить калитки. Он также обязан был заключить договор на поставку и обслуживание контейнеров для бытового и строительного мусора. Все работы планировалось выполнить до 2020 года.

Новые контейнерные площадки хотели организовать у 22 тагильских детских садов и 26 школ, а также возле библиотеки в Дзержинском районе.