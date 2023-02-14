Тагильчанок с 8 Марта поздравят звёзды советской эстрады

Администрация Нижнего Тагила решила сделать тагильчанкам к Международному женскому дню подарок в виде праздничного концерта (12+). Поздравят жительниц Нижнего Тагила экс-солист ВИА «Весёлые ребята» и рок-группы «Аракс» Анатолий Алёшин, Владимир Преображенский из ВИА «Синяя птица», а также Михаил Долотов из ВИА «Песняры». Выступление артистов на городском торжественном мероприятии обойдётся мэрии в 190 тысяч рублей. Заказчиком концерта выступило МАУК «Нижнетагильская филармония», информация о контракте была опубликована на портале госзакупок.

Концерт пройдёт 3 марта в 15:00 в Нижнетагильском цирке. Предварительно в концертную программу войдут 26 известных песен, таких как «Птица счастья», «Ты мне не снишься», «Ни минуты покоя», «Беловежская пуща», «Вологда», «Белый теплоход», «Бродячие артисты» и другие.

Артистам организуют трансфер из города Чусовой в Нижний Тагил, а также проживание. После выступления исполнителей должны будут доставить до Екатеринбурга. В техническом райдере у музыкантов указаны усилители, микрофонные стойки, микрофоны и мониторы.

Как пишет ИА «Все новости», попасть на концерт смогут 1500 тагильчанок: работницы предприятий, ветераны труда, представительницы общественных объединений и члены семей мобилизованных, контрактников и добровольцев. Ещё один концерт пройдёт также 3 марта в Нижнетагильской филармонии, его посетят около 650 тагильчанок.