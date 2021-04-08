Тагильчанка заявила в полицию на бывшего супруга, который разбил и расписал её автомобиль оскорблениями

Утром 7 апреля в полицию обратилась жительница ГГМ, которая сообщила, что ночью кто-то нанёс повреждения её Hyundai Solaris. Автовандал написал чёрной краской на дверях оскобительные надписи, разбил стекло и левое зеркало. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», женщина подозревает своего бывшего супруга.

«Вчера в 11 часов в дежурную часть ОП № 20 по телефону обратилась жительница района ГГМ, которая сообщила, что в её машине разбиты стёкла, подозревает в этом бывшего супруга. Организована проверка по данному факту», — пояснили в полиции.