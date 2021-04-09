Тагильчанка вышла замуж за грузина, но суд не поверил в их любовь

Жительница Нижнего Тагила заключила фиктивный брак со знакомым грузином, чтобы он смог получить российское гражданство. Но прокуратура Пригородного района потребовала аннулировать такой брак, сообщает ИА «Все новости».

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в 2018 году женщина заключила фиктивный брак со знакомым своего работодателя — гражданином Грузии. Но цель брака была не в создании семьи, а в получении российского гражданства для мужчины. При этом супруги вместе не жили, общих детей не имели, совместное хозяйство не вели.

По словам тагильчанки, после заключения брака они не испытывали друг к другу чувств любви и не планировали жить вместе, совместного имущества у них также не было. По статье 27 Семейного кодекса РФ брак признаётся недействительным, если супруги или один их них зарегистрировали брак без намерения создать семью.

«Заключение фиктивного брака в данном случае нарушает интересы государства, так как в дальнейшем даёт право иностранному гражданину на законное пребывание на территории и получение гражданства РФ в упрощённом порядке», — рассказали в прокуратуре ИА «Все новости».

Прокурор Пригородного района обратился в суд с исковым заявлением о признании супружества тагильчанки и грузина недействительным и аннулировании записи акта гражданского состояния о заключении брака. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил. Сейчас исполнение решения суда контролирует прокуратура.