Тагильчанка выиграла экстремальный забег на трамплин в Чайковском

В субботу, 25 мая, почти 1000 человек из 19 регионов России испытали себя в экстремальном забеге на 400 метров по трамплину на комплексе «Снежинка» в городе Чайковском Пермского края.

Среди женщин победу одержала Любовь Новгородцева из Нижнего Тагила, она пробежала дистанцию за 4 минуты 49 секунд. Тагильчанка уже не первый раз преодолевает сложные трассы.

«Я бегала в первый раз в Сочи, и сейчас в Чайковском. Если сравнивать, то мне кажется, что здесь как-то гораздо круче, чем в Сочи. Сложнее забегать было, но понравилась организация соревнований, всё четко по времени. Точно так же, как и в Сочи, здесь я так же не ожидала, что выиграю. Очень серьёзные люди бегут, что у парней, что у девочек, конкуренция хорошая», — приводит слова девушки «Эхо Москвы».

Первым среди мужчин стал Андрей Шкляев из Республики Удмуртия, в финале преодолевший дистанцию за 3 минуты 33 секунды.

У организаторов уже появились идеи на 2020 год. К примеру, увеличить число участников эстафеты пожарных, в этом году выступало 6 команд. Также есть мысль сделать эстафету студентов, так как многие вузы, в том числе спортивные, хотели бы принять участие в состязании.