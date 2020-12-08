Тагильчанка выиграла 50 тысяч рублей на создание анимационной короткометражки 

Уроженка Нижнего Тагила студентка 3-го курса УрГАХУ Пелагея Генералова получила грант XVII Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» в Екатеринбурге. На питчинге анимационных проектов 23-летняя тагильчанка защитила идею своего будущего мультфильма «Звёздный улов» и выиграла 50 тысяч рублей на его создание.

Как рассказала Пелагея Генералова «Афише МС», у неё уже готов сюжет мультфильма, постановочные кадры, аниматик — схема повествования с основными моментами движения и взаимодействиями героев.

«Это будет короткометражный авторский анимационный фильм о том, как важно хранить в душе мечтателя и замечать красоту природы. В данном случае денежный приз — это скорость, значит, я смогу реализовать свою идею раньше. Если работа будет удачной, то мне бы хотелось заявляться с ней на какие-нибудь фестивали», — говорит Пелагея.

«В этом проекте сошлось очень многое: и с художественной точки зрения, с точки зрения культуры, красоты изображения, создания атмосферы. В мультфильме очень важно создать такую неповторимую и нереальную атмосферу, в которую хочется погрузиться», — приводят в УрГАХУ слова члена жюри питчинга, историка анимации и шеф-редактора киностудии «Союзмультфильм» Сергея Капкова.

Фестиваль «Кинопроба» проходил в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря. Конкурс был разбит на несколько номинаций: анимационное, документальное, игровое и студенческое кино. В конкурсную программу вошло более 130 работ, они были отобраны из 450 заявок от молодых кинематографистов из 28 стран. Гран-при фестиваля получил фильм «Ночью все кошки серы» режиссёра Лесси Линдер из Люцернского университета прикладных наук и искусств Швейцарии.