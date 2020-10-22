Пелагея Генералова из Нижнего Тагила взяла приз зрительских симпатий на национальном чемпионате ArtMasters

23-летняя тагильчанка, студентка Уральского государственного архитектурно-художественного университета, Пелагея Генералова получила приз зрительских симпатий в финале национального чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters. Финал состоялся накануне в Большом театре в Москве. На церемонии награждения финалистов поздравляли актёр Владимир Машков, певица Манижа, танцовщик Полунин, продюсеры Константин Эрнст, Игорь Крутой, Матвеенко.

В качестве финалистки чемпионата Пелагея Генералова побывала в Крыму на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и защитила свой проект на студии «Союзмультфильм». Художница создала нового героя для анимационного фильма «Тайна третьей планеты» 1981 года. Все затраты по проживанию и перелётам оплатили организаторы.

Накануне стало известно, что тагильчанка набрала больше всего голосов в конкурсе зрительских симпатий. А главные призы в компетенции «Художник-аниматор» получили художницы из Москвы Ульяна Цвиркун, Кристина Кеслер, Анастасия Тараканова. Всего в ходе церемонии награждения были отмечены 48 талантливых россиян в 16 компетенциях: художник по гриму, художник по костюмам, режиссёр монтажа, клипмейкер, гейм-дизайнер.

Все 10 художников-аниматоров получили предложения по сотрудничеству от студии «Союзмультфильм». Как рассказала Пелагея, она обменялась контактами с руководителями главной анимационной студии страны и надеется творческое сотрудничество.

«Благодаря чемпионату я познакомилась с чудесными людьми, аниматорами, как я, композиторами, клипмейкерами, звукорежиссёрами, режиссёрами монтажа. Узнала больше о том, как устроена медиасфера в Москве, о “Союзмультфильме” о том, как там всё устроено. Очень впечатлило отношение организаторов к участникам, всё было здорово организовано, качественно. Имена победителей для меня не стали сюрпризом, это очень сильные девочки, я знала, что их наградят именно в такой последовательности», – рассказала Пелагея «Афише МС».

Пелагея Генералова закончила Уральский колледж прикладного искусства и дизайна в Нижнем Тагиле. Сейчас учится на 3-м курсе Уральского государственного архитектурно-художественного университета в Екатеринбурге. Мечтает стать профессиональным аниматором, работать в творческих и рекламных проектах. В начале сентября тагильчанка вошла в десятку лучших молодых художников-аниматоров. В этой категории участвовали более 130 талантливых ребят со всей России.

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Москвы.