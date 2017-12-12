Тагильчанка Михалина Лысова взяла две золотые медали  на Кубке мира

За два дня соревнований на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения сборная России завоевала восемь золотых, десять серебряных и четыре бронзовые медали. Спортивное событие проходит в канадском Кенморе с 8 по 18 декабря.

Лыжница из Нижнего Тагила Михалина Лысова на дистанции 1,2 км пришла к финишу первой, показав результат 3 минуты 27 секунд. Серебро у Елены Ремизовой из Тюменской области, бронзу увозит австрийка Карина Эдлингер, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Ещё одну победу тагильчанка, вернувшаяся в спорт после декретного отпуска, одержала в гонке 7,5 км, преодолев дистанцию за 19 минут 57 секунд. Елена Ремизова и Карина Эдлингер повторили результат первого соревновательного дня, взяв серебро и бронзу.

На Паралимпиаде в Сочи Михалина Лысова завоевала три золотых и три серебряных медали в биатлоне и лыжных гонках. Девушке с нарушением зрения из Нижнего Тагила предоставили почётное право пройти перед многомиллионной аудиторией с флагом России.

Впервые о Михалине стало известно после отличных результатов на зимней Паралимпиаде 2010 года в Ванкувере. Тогда для сборной тагильчанка заработала пять медалей: золото, два серебра и две бронзы.