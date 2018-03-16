Тагильчанка Михалина Лысова стала шестикратной чемпионкой Паралимпийских игр

Тагильская биатлонистка Михалина Лысова с результатом 37 минут 42,6 секунды завоевала золото в гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает ТАСС. Таким образом Лысова стала шестикратной паралимпийской чемпионкой.

Напомним, 10 марта Лысова победила в гонке на шесть километров. Девушка выступает со своим спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. Лысова преодолела дистанцию без промахов на огневых рубежах за 18 минут 48,3 секунды. 14 марта Михалина завоевала серебро Паралимпиады в лыжной спринтерской гонке на 1,5 км.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне по решению МПК выступают под нейтральным флагом в связи с дисквалификацией Паралимпийского комитета России, которая произошла после обвинения в нарушении антидопинговых правил. Российские спортсмены на данный момент завоевали 20 медалей (восемь золотых, восемь серебряных, четыре бронзовые) и занимают второе место в медальном зачёте. Лидирует сборная США, в её активе 23 медали (8-9-6), третьими идут немецкие спортсмены, на счету которых 15 медалей (6-7-2).