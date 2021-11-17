Тагильчанка Елена Чечунова возглавила комитет по молодёжной политике в областном парламенте

Уроженка Нижнего Тагила Елена Чечунова займёт пост председателя комитета Законодательного собрания Свердловской области по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма в ЗакСо, который ранее занял Михаил Зубарев. Её кандидатуру предложила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.

«Мы обсудили этот вопрос с партийным руководством, я посоветовалась с заместителями. Елена Валерьевна уже имела серьёзный опыт работы в молодёжном комитете, а Михаил Валерьевич проработал там всего две недели. Я ему предложила возглавить комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления», — приводит «Областная газета» слова Бабушкиной.

Также накануне во время заседания «Единой России» Елену Чечунову назначили руководителем фракции. Она занимала этот пост и в прошлом созыве.