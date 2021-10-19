​​​​​​​Елена Чечунова получит освободившийся депутатский мандат Александра Высокинского 

Свердловские единороссы решили отдать вакантный депутатский мандат в Законодательное собрание региона Александра Высокинского тагильчанке Елене Чечуновой. Такое решение принято на президиуме регионального политсовета партии, сообщает «Областная газета».

Место в региональном парламенте освободилось после перехода Александра Высокинского на работу в Совет Федерации. Кандидатуру Елены Чечуновой предложил исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов. Президиум регионального отделения партии проект решения поддержал единогласно. Дальше это решение будет направлено на согласование в Президиум Генерального совета «Единой России».

Уроженка Нижнего Тагила Елена Чечунова трижды избиралась в Заксобрание: в 2006, 2011 и 2016 годах. В прошлом созыве областного парламента политик возглавляла комитет по молодёжной политике, развитию спорта, физкультуры и туризма, а также руководила фракцией «Единая Россия».

На минувших сентябрьских выборах Чечунова выдвигалась по Первоуральской территориальной группе, но не набрала необходимого числа голосов.

От Нижнего Тагила в ЗакСо прошли представитель УВЗ Владимир Рощупкин, лидер профсоюза НТМК Владимир Радаев, опытный политик Вячеслав Погудин и собственник компании «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых. Последний также получил вакантный мандат.