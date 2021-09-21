«Это было протестное голосование». Кандидаты от Нижнего Тагила оценили прошедшие выборы в Госдуму и ЗакСО

Городской избирком озвучил предварительные итоги трёхдневных выборов в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области в Нижнем Тагиле. Явка по городу составила 49,80%. Активнее всего голосовали жители Дзержинского района, в котором явка достигла 51,87%. В Ленинском районе проголосовали 49,22% избирателей, в Тагилстроевском — 48,41%.

В Госдуму на этот раз проходят сразу пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер. В партийных списках с большим отрывом лидирует «Единая Россия», которая набрала 33,51% голосов. КПРФ поддержали 21,04% тагильчан. Далее идут «Справедливая Россия — За правду» с 15,03% голосов, ЛДПР — 8,96% и «Новые люди» — 7,31%.

В Законодательное собрание также проходят представители пяти партий. «Единая Россия» набрала в Нижнем Тагиле 34,63% голосов, КПРФ — 23,09%, «Справедливая Россия — За правду» — 16,46%, ЛДПР — 9,68%, «Новые люди» — 7,98%.

На выборах в Государственную думу в Нижнем Тагиле больше всего голосов набрал кандидат «Единой России», директор по персоналу УВЗ Константин Захаров. У него 32,68%. Его соперник коммунист Михаил Бояркин получил почти на 10% меньше — 22,50%. Третье место у кандидата от «Справедливой России — За правду» Сергея Белоусова с его 17,08%.

Ранее Константин Захаров прокомментировал свою победу на выборах в Госдуму АН «Между строк». Он заявил, что не планирует уезжать из Нижнего Тагила и будет работать на благо родного города.

В Законодательное собрание Свердловской области по одномандатным округам проходят три кандидата «Единой России»: представитель УВЗ Владимир Рощупкин, лидер профсоюза НТМК Владимир Радаев и опытный политик Вячеслав Погудин.

В Дзержинском одномандатном избирательном округе № 19 Рощупкин набрал 42,13%, дальше с большим отрывом от лидера идут представитель КПРФ Анатолий Марченков (25,28%) и Евгения Михайлиди из «Справедливой России — За правду» (22,32%).

В Ленинском одномандатном избирательном округе № 20 победу с рекордными 43,15% голосов одержал Вячеслав Погудин. У Михаила Бояркина 21,81%, у общественницы Надежды Журавлёвой 19,56%.

«Вячеслав Викторович спокойно относится к результатам выборов, без всякого пафоса, без гордыни. Могу, как его помощник, который работает уже семь лет, сказать, что для Вячеслава Викторовича работа — не просто работа, это служение. Человек делает всё, что может. И сегодняшние результаты, отношение людей о многом говорят. Уверен, он это доверие постарается оправдать», — прокомментировал победу депутата Погудина его помощник Александр Егорычев.

«Во-первых, хочу поблагодарить всех жителей города, которые всё-таки пришли на эти выборы, проголосовали. И поблагодарить тех людей, которые не пришли. Это их, конечно, право, но хотелось бы напомнить, что мы сами кузнецы своей жизни, — говорит кандидат от КПРФ Михаил Бояркин. — Радует, что люди помаленьку начинают осознавать, что делает партия власти, начинают оценивать ситуацию в стране и городе. Многие пришли на участки с мыслью проголосовать против действующей власти, и даже приходили те люди, которые на протяжении долгого времени не ходили на выборы. Проанализировав ситуацию, могу сказать одно: это были самые грязные выборы. Но жизнь на этом не останавливается. Ждём выборов на следующий год в городскую думу. Я думаю, мы покажем очень хороший результат».



Фото: страница Михаила Бояркина во «ВКонтакте»



В Тагилстроевском одномандатном округе № 21 Владимир Радаев заручился поддержкой 38,22% горожан. У Владимира Желибы из КПРФ 27,30% голосов, у «справедливоросса» Павла Пахомова 18,47%.

«Результатами доволен. Как можно не быть довольным результатом, который приносит тебе выигрыш? К тому же по одномандатному округу в Законодательное собрание иду в первый раз, эти выборы отличаются от местных. Не буду судить соперников, они пошли на выборы, это их право. Ну, захотели в политику, это их дело, просто потом же надо работать с избирателями, свои обещания исполнять. Это было протестное голосование. Мы предполагали, что наши соперники нам процентов на 20 уступят, так и случилось. Такой в России тренд сегодня», — считает депутат Владимир Радаев.

Добавим, что, по мнению политтехнологов, у директора Нижнетагильского холодильника, депутата Нижнетагильской гордумы Вячеслава Малых также есть шансы пройти в ЗакСО по партийным спискам в случае, если губернатор Евгений Куйвашев откажется от своего мандата.