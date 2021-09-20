«Я остаюсь тагильчанином и буду работать на пользу Нижнего Тагила». Константин Захаров — о победе на выборах в Госдуму и рабочих планах

Директор по персоналу корпорации «Уралвагонзавод», бывший вице-мэр Нижнего Тагила по городскому хозяйству Константин Захаров, по предварительным данным, победил на выборах в Госдуму по Нижнетагильскому округу № 171. Официальные итоги пока не озвучены, но уже можно говорить о том, что Захаров вскоре станет депутатом Государственной думы.

«Ещё не подведены официальные итоги выборов, поэтому немножко преждевременно, но в любом случае я хотел бы поблагодарить всех тагильчан, кто пришёл на выборы, кто отдал свои голоса и за меня, и за других кандидатов. Потому что это очень важно. Я хочу сказать, что остаюсь тагильчанином и буду работать на пользу города Нижний Тагил, на реализацию всех тех программ, которые заявлены. Будем стараться, чтобы Тагил был в числе пилотов муниципальных образований, которые участвуют в этих программах», — сказал Константин Захаров.

В разговоре с журналистом АН «Между строк» Захаров также отметил, что не планирует перебираться из Нижнего Тагила в Москву.

«Я не собираюсь отрываться ни от предприятия, ни от города. Место работы депутата не обязательно определяет его место жительства. Несмотря на то, что мне придётся, я так понимаю, определённое время проводить в Москве, я буду по возможности находиться в Тагиле. Конечно же, мы будем работать с гражданами здесь и через общественные приёмные партии “Единая Россия”, которая меня выдвинула, и через другие механизмы. Буду обязательно на связи с тагильчанами», — подытожил политик.

Константин Захаров — коренной тагильчанин, начинал свою карьеру с работы инженером, занимал руководящие должности на «Уралвагонзаводе», был генеральным директором ООО «Управляющая компания Дзержинского района» и генеральным директором ООО «Верхнесалдинский металлургический завод». В 2010 году был назначен главой администрации Ленинского района Нижнего Тагила. А в 2012 году стал заместителем главы города по городскому хозяйству. С 2017 года является директором по персоналу на «Уралвагонзаводе». Дважды избирался в городскую думу Нижнего Тагила.