Политика

Директор «Нижнетагильского холодильника» Вячеслав Малых станет депутатом областного парламента

28.09.2021 10:16
Директор «Нижнетагильского холодильника» Вячеслав Малых станет депутатом областного парламента

Избирательная комиссия Свердловской области озвучила окончательный список депутатов Заксобрания региона с учётом заявлений выигравших кандидатов об отказе от мандатов. Освободившийся мандат получил депутат городской думы, директор ООО «Нижнетагильский холодильник» тагильчанин Вячеслав Малых. А вот советнику вице-президента ЕВРАЗа Елене Матвеевой, которая шла по списку в Тагилстроевской территориальной группе, попасть в парламент не удалось. 

Заявления об отказе от получения депутатских мандатов в областной Избирком от партии «Единая Россия» подали губернатор Евгений Куйвашев, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, глава свердловского отделения ЕР Виктор Шептий, вице-губернатор Сергей Бидонько, министр образования региона Юрий Биктуганов. От «Справедливой России — За правду» заявления об отказе от мандатов написали Андрей Кузнецов, Елена Смирнова.

В новом созыве ЗакСО будет работать несколько представителей Нижнего Тагила. Это четыре единоросса: исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, депутат Заксобрания прошлого созыва Вячеслав Погудин, лидер профсоюза НТМК Владимир Радаев и только начинающий свою карьеру в областном парламенте 52-летний Вячеслав Малых. Сегодня депутаты нового созыва в торжественной обстановке получат мандаты в правительстве региона.  

«Я хочу поблагодарить жителей Ленинского округа, которые поддержали партию. Я ценю каждый голос, отданный в мою пользу. Не секрет, что выборная кампания была сложной и стала для меня интересным опытом. Впереди работа в новом статусе. Это для меня очень ответственно. В ближайшее время планирую определиться с комитетом, в котором буду работать. И продолжу выполнять наказы избирателей», — заявил Вячеслав Малых АН «Между строк». 

Освободившийся мандат получил и уроженец Нижнего Тагила Виктор Бабенко, избиравшийся по Краснотурьинской территориальной группе № 16 (№ 3 в группе).

В ЗакСО не удалось попасть Елене Матвеевой, советнику по социальному партнёрству вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал». Ранее Матвеева успешно прошла праймериз «Единой России» по списку в Тагилстроевской территориальной группе. 

В новый созыв Заксобрания не прошла и лидер фракции «Единая Россия» в свердловском парламенте тагильчанка Елена Чечунова. 

Всего в составе Заксобрания будет работать 50 депутатов, 21 из них — новички. Сильнее всего изменилась фракция КПРФ — в ней сразу шесть новых депутатов. Полностью обновилась фракция ЛДПР. Кроме того, в парламенте появилась новая ячейка партии «Новые люди». 

Вот полный список из 50 парламентариев Заксобрания Свердловской области

«Единая Россия»:

  • Альберт Абзалов,
  • Владимир Анисимов,
  • Виктор Бабенко,
  • Людмила Бабушкина,
  • Вячеслав Брозовский,
  • Вячеслав Вегнер,
  • Александр Высокинский,
  • Алексей Дронов,
  • Дмитрий Жуков,
  • Михаил Зубарев,
  • Евгений Зяблицев,
  • Сергей Карякин,
  • Михаил Клименко,
  • Михаил Копытов,
  • Алексей Коробейников,
  • Валентин Лаппо,
  • Вячеслав Малых,
  • Виктор Маслаков,
  • Сергей Мелехин,
  • Сергей Никонов,
  • Вячеслав Погудин,
  • Владимир Радаев,
  • Владимир Рощупкин,
  • Владимир Рябцун,
  • Александр Серебренников,
  • Владимир Смирнов,
  • Пётр Соколюк,
  • Анна Соломеина,
  • Евгений Старков,
  • Елена Трескова,
  • Виктор Шептий,
  • Аркадий Чернецкий,
  • Виктор Якимов.

КПРФ:

  • Игорь Аксёнов,
  • Григорий Бачериков,
  • Евгений Букреев,
  • Олег Гордеев,
  • Габбас Даутов,
  • Александр Ивачёв,
  • Тарас Исаков,
  • Николай Коробейников,
  • Римма Скоморохова.

«Справедливая Россия — За правду»:

  • Агарон Варданян,
  • Армен Карапетян,
  • Екатерина Есина,
  • Наталья Ибрагимова.

ЛДПР:

  • Александр Каптюг,
  • Леонид Хаютин.

«Новые люди»:

  • Рант Агаджанян,
  • Иван Зайченко.
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