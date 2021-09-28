Директор «Нижнетагильского холодильника» Вячеслав Малых станет депутатом областного парламента

Избирательная комиссия Свердловской области озвучила окончательный список депутатов Заксобрания региона с учётом заявлений выигравших кандидатов об отказе от мандатов. Освободившийся мандат получил депутат городской думы, директор ООО «Нижнетагильский холодильник» тагильчанин Вячеслав Малых. А вот советнику вице-президента ЕВРАЗа Елене Матвеевой, которая шла по списку в Тагилстроевской территориальной группе, попасть в парламент не удалось.

Заявления об отказе от получения депутатских мандатов в областной Избирком от партии «Единая Россия» подали губернатор Евгений Куйвашев, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, глава свердловского отделения ЕР Виктор Шептий, вице-губернатор Сергей Бидонько, министр образования региона Юрий Биктуганов. От «Справедливой России — За правду» заявления об отказе от мандатов написали Андрей Кузнецов, Елена Смирнова.

В новом созыве ЗакСО будет работать несколько представителей Нижнего Тагила. Это четыре единоросса: исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, депутат Заксобрания прошлого созыва Вячеслав Погудин, лидер профсоюза НТМК Владимир Радаев и только начинающий свою карьеру в областном парламенте 52-летний Вячеслав Малых. Сегодня депутаты нового созыва в торжественной обстановке получат мандаты в правительстве региона.

«Я хочу поблагодарить жителей Ленинского округа, которые поддержали партию. Я ценю каждый голос, отданный в мою пользу. Не секрет, что выборная кампания была сложной и стала для меня интересным опытом. Впереди работа в новом статусе. Это для меня очень ответственно. В ближайшее время планирую определиться с комитетом, в котором буду работать. И продолжу выполнять наказы избирателей», — заявил Вячеслав Малых АН «Между строк».

Освободившийся мандат получил и уроженец Нижнего Тагила Виктор Бабенко, избиравшийся по Краснотурьинской территориальной группе № 16 (№ 3 в группе).

В ЗакСО не удалось попасть Елене Матвеевой, советнику по социальному партнёрству вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал». Ранее Матвеева успешно прошла праймериз «Единой России» по списку в Тагилстроевской территориальной группе.

В новый созыв Заксобрания не прошла и лидер фракции «Единая Россия» в свердловском парламенте тагильчанка Елена Чечунова.

Всего в составе Заксобрания будет работать 50 депутатов, 21 из них — новички. Сильнее всего изменилась фракция КПРФ — в ней сразу шесть новых депутатов. Полностью обновилась фракция ЛДПР. Кроме того, в парламенте появилась новая ячейка партии «Новые люди».

Вот полный список из 50 парламентариев Заксобрания Свердловской области

«Единая Россия»:

Альберт Абзалов,

Владимир Анисимов,

Виктор Бабенко,

Людмила Бабушкина,

Вячеслав Брозовский,

Вячеслав Вегнер,

Александр Высокинский,

Алексей Дронов,

Дмитрий Жуков,

Михаил Зубарев,

Евгений Зяблицев,

Сергей Карякин,

Михаил Клименко,

Михаил Копытов,

Алексей Коробейников,

Валентин Лаппо,

Вячеслав Малых,

Виктор Маслаков,

Сергей Мелехин,

Сергей Никонов,

Вячеслав Погудин,

Владимир Радаев,

Владимир Рощупкин,

Владимир Рябцун,

Александр Серебренников,

Владимир Смирнов,

Пётр Соколюк,

Анна Соломеина,

Евгений Старков,

Елена Трескова,

Виктор Шептий,

Аркадий Чернецкий,

Виктор Якимов.

КПРФ:

Игорь Аксёнов,

Григорий Бачериков,

Евгений Букреев,

Олег Гордеев,

Габбас Даутов,

Александр Ивачёв,

Тарас Исаков,

Николай Коробейников,

Римма Скоморохова.

«Справедливая Россия — За правду»:

Агарон Варданян,

Армен Карапетян,

Екатерина Есина,

Наталья Ибрагимова.

ЛДПР:

Александр Каптюг,

Леонид Хаютин.

«Новые люди»: