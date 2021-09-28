Директор «Нижнетагильского холодильника» Вячеслав Малых станет депутатом областного парламента

Избирательная комиссия Свердловской области озвучила окончательный список депутатов Заксобрания региона с учётом заявлений выигравших кандидатов об отказе от мандатов. Освободившийся мандат получил депутат городской думы, директор ООО «Нижнетагильский холодильник» тагильчанин Вячеслав Малых. А вот советнику вице-президента ЕВРАЗа Елене Матвеевой, которая шла по списку в Тагилстроевской территориальной группе, попасть в парламент не удалось.
Заявления об отказе от получения депутатских мандатов в областной Избирком от партии «Единая Россия» подали губернатор Евгений Куйвашев, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, глава свердловского отделения ЕР Виктор Шептий, вице-губернатор Сергей Бидонько, министр образования региона Юрий Биктуганов. От «Справедливой России — За правду» заявления об отказе от мандатов написали Андрей Кузнецов, Елена Смирнова.
В новом созыве ЗакСО будет работать несколько представителей Нижнего Тагила. Это четыре единоросса: исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, депутат Заксобрания прошлого созыва Вячеслав Погудин, лидер профсоюза НТМК Владимир Радаев и только начинающий свою карьеру в областном парламенте 52-летний Вячеслав Малых. Сегодня депутаты нового созыва в торжественной обстановке получат мандаты в правительстве региона.
«Я хочу поблагодарить жителей Ленинского округа, которые поддержали партию. Я ценю каждый голос, отданный в мою пользу. Не секрет, что выборная кампания была сложной и стала для меня интересным опытом. Впереди работа в новом статусе. Это для меня очень ответственно. В ближайшее время планирую определиться с комитетом, в котором буду работать. И продолжу выполнять наказы избирателей», — заявил Вячеслав Малых АН «Между строк».
Освободившийся мандат получил и уроженец Нижнего Тагила Виктор Бабенко, избиравшийся по Краснотурьинской территориальной группе № 16 (№ 3 в группе).
В ЗакСО не удалось попасть Елене Матвеевой, советнику по социальному партнёрству вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал». Ранее Матвеева успешно прошла праймериз «Единой России» по списку в Тагилстроевской территориальной группе.
В новый созыв Заксобрания не прошла и лидер фракции «Единая Россия» в свердловском парламенте тагильчанка Елена Чечунова.
Всего в составе Заксобрания будет работать 50 депутатов, 21 из них — новички. Сильнее всего изменилась фракция КПРФ — в ней сразу шесть новых депутатов. Полностью обновилась фракция ЛДПР. Кроме того, в парламенте появилась новая ячейка партии «Новые люди».
Вот полный список из 50 парламентариев Заксобрания Свердловской области
«Единая Россия»:
- Альберт Абзалов,
- Владимир Анисимов,
- Виктор Бабенко,
- Людмила Бабушкина,
- Вячеслав Брозовский,
- Вячеслав Вегнер,
- Александр Высокинский,
- Алексей Дронов,
- Дмитрий Жуков,
- Михаил Зубарев,
- Евгений Зяблицев,
- Сергей Карякин,
- Михаил Клименко,
- Михаил Копытов,
- Алексей Коробейников,
- Валентин Лаппо,
- Вячеслав Малых,
- Виктор Маслаков,
- Сергей Мелехин,
- Сергей Никонов,
- Вячеслав Погудин,
- Владимир Радаев,
- Владимир Рощупкин,
- Владимир Рябцун,
- Александр Серебренников,
- Владимир Смирнов,
- Пётр Соколюк,
- Анна Соломеина,
- Евгений Старков,
- Елена Трескова,
- Виктор Шептий,
- Аркадий Чернецкий,
- Виктор Якимов.
КПРФ:
- Игорь Аксёнов,
- Григорий Бачериков,
- Евгений Букреев,
- Олег Гордеев,
- Габбас Даутов,
- Александр Ивачёв,
- Тарас Исаков,
- Николай Коробейников,
- Римма Скоморохова.
«Справедливая Россия — За правду»:
- Агарон Варданян,
- Армен Карапетян,
- Екатерина Есина,
- Наталья Ибрагимова.
ЛДПР:
- Александр Каптюг,
- Леонид Хаютин.
«Новые люди»:
- Рант Агаджанян,
- Иван Зайченко.