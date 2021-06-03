После успешных праймериз экс-мэр Нижней Салды Елена Матвеева стала советником вице-президента ЕВРАЗа

Советником по социальному партнёрству вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова стала Елена Матвеева, сообщается в корпоративном издании «Новости ЕВРАЗа».

В настоящее время Елена Матвеева занимает пост директора «НИИМаша», входящего в госкорпорацию «Роскосмос». Хорошо знает и работу ЕВРАЗ НТМК — 12 лет работала в структуре комбината на Нижнесалдинском металлургическом заводе в должности заместителя начальника филиала по финансам и экономике. Почти 8 лет была главой Нижней Салды.

«В ЕВРАЗе сейчас разрабатывается стратегия социально-благотворительной деятельности. А для того, чтобы такая помощь имела комплексный подход и долгосрочные перспективы, важно знать и обычные проблемы людей, уметь соединить возможности государства, городов и предприятий, сделать эту работу системной. Елену Владимировну можно без преувеличения назвать экспертом в этих вопросах. Безусловно, сотрудничество с ЕВРАЗом будет плодотворным», — отмечают в компании.

В качестве советника вице-президента ЕВРАЗа Елена Матвеева займётся формированием комплексного подхода к реализации социально-благотворительной деятельности в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила и городе в целом, будет принимать участие в разработке программ развития социальной сферы для металлургов. Также советник будет взаимодействовать с представителями местной власти, общественными организациями местного и регионального уровня.

Напомним, по результатам праймериз «Единой России», которые проходили в конце мая, Елена Матвеева как кандидат на кресло в ЗакСо прошла по списку в Тагилстроевской территориальной группе (за неё проголосовал 3801 человек). Больше голосов только у председателя профсоюзной организации НТМК Владимира Радаева (7012 голосов) — впрочем, он предсказуемо победил и в Тагилстроевском одномандатном избирательном округе.

По словам собеседника АН «Между строк» в руководстве ЕВРАЗа, именно Матвеева при поддержке компании в единый день голосования (19 сентября 2021 года) имеет все шансы вместе с Радаевым пройти по Тагилстроевскому району в Законодательное собрание.