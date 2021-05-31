Малых обошёл Ершова, а Матвеева — Герасимова. В «Единой России» подвели первые итоги праймериз по Нижнему Тагилу

Накануне, 30 мая, завершились праймериз «Единой России». В Свердловской области предварительное голосование проходило в онлайн-формате. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, получат право баллотироваться от правящей партии на основные выборы в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области, которые пройдут в сентябре.

Ожидаемыми стали результаты предварительного голосования за претендентов на кресло депутата Госдумы по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу. Большинство голосов (25 197) набрал директор по персоналу «Уралвагонзавода» Константин Захаров. Второе место у боксёрши Ирины Серебрениковой с 4325 голосами избирателей. На третьем месте Дамир Завильский и 3112 голосов.

В предварительной внутрипартийной борьбе за кресло депутата Законодательного собрания от Ленинского одномандатного округа № 20 уверенно побеждает Вячеслав Погудин, набравший 6710 голосов.

Погудин же побеждает и в Ленинской территориальной группе по списку, поэтому условную победу в нём одерживает директор ООО «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых, который на 68 голосов (1744 против 1676) опередил действующего депутата ЗакСо Михаила Ершова.

В Дзержинском одномандатном округе тоже без сюрпризов. Исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин получил 10 418 голосов.

По списку в Дзержинской территориальной группе уверенно проходит лидер Первичной профсоюзной организации «Уралвагонзавода» и действующий депутат ЗакСо Евгений Лутохин. Бывший спикер гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов занял предпоследнее место.

Владимир Радаев предсказуемо побеждает в Тагилстроевском одномандатном избирательном округе.

По списку в Тагилстроевской территориальной группе проходит генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт машиностроения», экс-мэр Нижней Салды Елена Матвеева, набравшая 3801 голос. Председатель местного отделения Ассоциации юристов России Олег Герасимов набрал всего 2199 голосов, заняв третье место.

Список всех тагильчан, принимавших участие в праймериз, здесь.

Всего на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы и областного Заксобрания проголосовали более 339 тысяч свердловчан. Окончательные итоги предварительного голосования в ЕР подведут в начале июня.