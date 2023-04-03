Тагильчанин с нарушением двигательной функции смог сделать самостоятельные шаги благодаря современному экзоскелету

В Екатеринбурге врачи Центральной городской клинической больницы № 3 помогли тагильчанину Антону Казанцеву, страдающему нарушением двигательной функции, сделать самостоятельные шаги. Это стало возможно благодаря современному реабилитационному устройству — экзоскелету, приобретённому в Сколково в рамках региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» национального проекта «Здравоохранение», сообщает информационный портал Свердловской области.

Многофункциональное устройство поступило в ЦГКБ № 3 за счёт субсидии в 5 млн рублей, выделенной министерством здравоохранения региона. По словам врачей, экзоскелет помогает разработать и вернуть утраченные двигательные функции нижних конечностей, увеличить силу мышц, расширить амплитуду движений у пациентов после травм и поражений периферической нервной системы.

«Экзоскелет весом 23 килограмма рассчитан на людей, рост которых может достигать двух метров, а вес — 110 килограммов. Все лонгеты — фиксаторы имеют свою шкалу. Настройка параметров и длительность занятий подбираются в зависимости от тяжести состояния пациента», — рассказал инструктор-методист реабилитационного отделения ЦГКБ № 3 Николай Подоляк.

Внешний каркас устройства фиксирует и поддерживает пациента с помощью лонгет. Кроме того, механизм подключен к портативному компьютеру, где инструктор выставляет индивидуальные параметры для каждого человека. Цикл таких занятий поможет пациенту не только вставать и двигаться, но и перемещаться самостоятельно с помощью специальной трости, оснащённой датчиками.

В 2018 году ЦГКБ № 3 выступала в качестве пилотной площадкой, на которой испытывали одну из предшествующих моделей экзоскелета. Тогда медики Сколково записали пожелания уральских врачей и учли их при разработке усовершенствованной версии устройства, которое спустя 5 лет предоставили специалистам для лечения пациентов больницы.