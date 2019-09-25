Тагильчанин принёс бронзу сборной России по гребному слалому на чемпионате мира

Мужская сборная России, в составе которой выступает спортсмен из Нижнего Тагила Дмитрий Храмцов, заняла третье место в командной гонке каноэ-одиночек на чемпионате мира по гребному слалому. Соревнования проходили в среду, 25 сентября, в испанском городе Сеу-де-Уржель.

В командной гонке российские слаломисты Дмитрий Храмцов, Кирилл Сеткин и Павел Котов уступили соперникам из Испании. Золото взяли спортсмены из Словакии.

Всего в чемпионате мира по гребному слалому участвует 62 страны. Впереди спортсменов ждёт квалификация индивидуальных гонок в классе каноэ-одиночек среди мужчин и женщин. Сейчас гонку в классе байдарок проходит ещё один спортсмен из Нижнего Тагила Никита Губенко.