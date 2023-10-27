Тагильчанин погасил более миллиона рублей задолженности по алиментам после возбуждения уголовного дела 

В Нижнем Тагиле судебные приставы взыскали с должника по алиментам более миллиона рублей. Мужчина долгое время уклонялся от платежей на содержание 13-летней дочери и погасил долг только после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

По исполнительному производству отец должен был отчислять 25% всех видов заработка на содержание ребёнка, но должник от исполнения решения суда уклонялся, не имея на то уважительных причин. За это его привлекли к административной ответственности, предусмотренной статьёй 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Судом избрана мера наказания в виде обязательных работ в количестве 80 часов.

Наказание мужчина отбыл, а также трудоустроился. С его зарплаты отчислялась часть на содержание ребёнка. Однако спустя 5 месяцев он уволился и вновь стал уклоняться от выплаты алиментов. В отношении должника возбудили уже уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), предусматривающей наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

В результате совместно проведённых мероприятий дознавателя и судебного пристава-исполнителя задолженность по алиментам в размере 1 177 000 рублей погашена в полном объёме. Кроме того, судебными приставами взыскана сумма исполнительского сбора в размере 87 тысяч рублей.