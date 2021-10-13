​​​​​​​Тагильчанин Павел Дорофеев дебютировал в НХЛ

20-летний уроженец Нижнего Тагила Павел Дорофеев провёл свой первый матч в составе команды Национальной хоккейной лиги Vegas Golden Knights.

Павел играет в команде под 16-м номером на позиции нападающего. В матче против Сиэтла он получил 4:07 игрового времени. В первом периоде тагильчанин сыграл 4 смены и вышел ещё на одну во втором. В прошлом сезоне молодой форвард провёл 24 матча за фарм-клуб «рыцарей».

Напомним, в январе этого года стало известно, что уроженец Нижнего Тагила подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги. Контракт молодого хоккеиста рассчитан на три года.

Павел Дорофеев родился в Нижнем Тагиле в 2000 году. С четырёх лет начал заниматься хоккеем в спортшколе «Спутник», куда его привёл отец, в прошлом тоже профессиональный хоккеист и тренер. После переезда семьи в Тюмень 10-летний Павел выступал за местную команду «Газовик». А в 16 лет Дорофеев уже занимался в хоккейной школе при магнитогорском «Металлурге». С сезона 2017/2018 — игрок клуба МХЛ «Стальные Лисы». 25 сентября 2018 года дебютировал в КХЛ. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира — 2020.