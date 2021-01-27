Уроженец Нижнего Тагила Павел Дорофеев подписал контракт с клубом НХЛ

20-летний уроженец Нижнего Тагила Павел Дорофеев подписал договор с клубом Национальной хоккейной лиги Vegas Golden Knights. Контракт молодого хоккеиста рассчитан на три года, игрок должен присоединиться к фарм-клубу в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Павел Дорофеев родился в Нижнем Тагиле в 2000 году. С четырёх лет начал заниматься хоккеем в спортшколе «Спутник», куда его привёл отец, в прошлом тоже профессиональный хоккеист и тренер. В 10 лет семья переезжает в Тюмень, где Павел продолжает выступать за местную команду «Газовик». В 16 лет Дорофеев уже занимается в хоккейной школе при магнитогорском «Металлурге». С сезона 2017/18 — игрок клуба МХЛ «Стальные Лисы». 25 сентября 2018 года дебютировал в КХЛ. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира — 2020.