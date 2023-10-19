Тагильчанин отсудил у строительной компании 7 млн рублей за несоблюдение договора

Житель Нижнего Тагила обратился в консультационный пункт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» за юридической помощью по вопросу нарушения сроков строительства каркасного дома.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина заключил договор на разработку проекта и строительство каркасного дома в Верхней Салде, а также в полном объёме оплатил необходимые услуги. Возвести объект планировалось за 2 месяца, однако работы не были окончены в срок, а обращения заказчика в адрес строительной фирмы были проигнорированы.

Несмотря на это, тагильчанин договорился о новой дате сдачи объекта и подал претензию в адрес компании, чтобы ему выплатили неустойку за нарушение сроков постройки. Однако этого не произошло, и мужчина обратился в суд.

«Интересы исца на протяжении всего судебного разбирательства представлял специалист консультационного пункта. В ходе судебного разбирательства открылись обстоятельства, свидетельствующие о том, что исполнитель не сможет закончить работы по строительству, поэтому истцом было принято решение об изменении исковых требований на требование о расторжении договора и возврате исполнителем денежных средств за невыполненные работы», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В рамках разбирательства представителю консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» удалось помочь клиенту удовлетворить свои требования в полном объёме. За несоблюдение договора строительную фирму обязали выплатить заказчику около 7 млн рублей.