Тагильчанин Михаил Аршанский стал почётным гражданином Свердловской области

Сегодня, 14 марта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды, награды президента России и награды Свердловской области выдающимся уральцам. В их числе Михаил Аршанский, советник вице-президента ЕВРАЗа, почётный гражданин Нижнего Тагила и член общественной палаты города. Михаил Иосипович получил высшую награду региона — нагрудный знак и удостоверение о присвоении звания «Почётный гражданин Свердловской области».

Михаил Аршанский проработал на НТМК 66 лет. Такой стаж на одном предприятии — рекорд среди металлургов России. Тагильчанин начинал с должности мастера, затем стал главным механиком комбината и позднее работал заместителем директора по реконструкции.

В 1963 году с его участием был запущен первый в стране конвертерный цех, впервые в мире в мартеновском цехе ввели в работу криволинейную машину разливки стали. Также Михаил Аршанский был одним из руководителей модернизации доменного цеха ЕВРАЗ НТМК, с его участием построена домна № 7 и реконструирована домна № 6.

В пресс-службе предприятия АН «Между строк» рассказали, что Михаил Аршанский является автором более 60 свидетельств и патентов на изобретения. Последние документы на изобретения, связанные с конструкцией доменной печи, получены им в 2019 году в возрасте 85 лет.

Помимо прочих заслуг, Михаил Аршанский приобрёл концертный рояль для Нижнетагильской филармонии, направлял личные средства на ремонт кровли в пансионате для престарелых «Тагильский», в онкологическом корпусе горбольницы № 4, а также спонсировал обновление хирургического корпуса Демидовской больницы.