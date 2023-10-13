Тагильчанин лишился водительских прав из-за плохого здоровья

В Нижнем Тагиле водителя лишили водительского удостоверения из-за заболевания, наличие которого препятствует управлению автомобилем. Как сообщили в прокуратуре Ленинского района, было установлено, что 20 мая 2023 года 39-летний мужчина, находящийся за рулём Daewoo Matiz, следуя по улице Максима Горького, при повороте направо не справился с управлением и допустил наезд на металлическое дорожное ограждение.

Прокуратура Ленинского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения в части правомерности наличия права на управление транспортным средством. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что причиной ухудшения самочувствия гражданина является заболевание, входящее в Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

В целях прекращения права управления транспортным средством в отношении водителя прокурор Ленинского района Нижнего Тагила в интересах неопределённого круга лиц обратился в суд. Тагилстроевский районный суд удовлетворил иск прокурора в полном объёме. Решение суда не вступило в законную силу. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.