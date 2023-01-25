Тагильчане выбрали территории для благоустройства в 2024 году

В Нижнем Тагиле в топ голосования за благоустройство территорий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2024 году вошли шесть общественных пространств, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. До завершения интернет-обсуждения осталось меньше недели.

Сейчас в голосовании лидируют: площадь перед зданием машиностроительного техникума на проспекте Вагоностроителей, 14а, территория в пределах многоквартирных домов № 5, 7, 11 на проспекте Строителей, парк в микрорайоне Рудник им. III Интернационала, Ленинградский проспект на участке от проспекта Дзержинского до улицы Чайковского (нечётная сторона), парк имени Горького, территория, прилегающая к руслу речки Ежовки и пруду на этой речке (в районе домов № 179, 195 на улице Киевской). Всего в список для голосования вошли 12 парков, скверов и зон отдыха.

«Формирование комфортной городской среды играет важную роль в развитии города. И выбор объектов для благоустройства основывается, прежде всего, на мнении жителей. Поэтому ежегодно проводим сбор предложений, обсуждения и рейтинговое голосование по отбору общественных пространств на плановый период», — отметил замглавы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Общественное обсуждение предложений по благоустройству проходит на официальном сайте Нижнего Тагила. Как распределятся мнения тагильчан, станет известно 31 января. По итогам этого этапа не менее двух территорий, набравших наибольшее количество голосов, будут представлены на рейтинговое голосование, которое пройдёт на единой федеральной платформе с 15 апреля до 30 мая 2023 года.