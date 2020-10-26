Тагильчане смогут обменять мелочь из копилки на памятные монеты

В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области с 26 октября по 11 ноября пройдёт акция по приёму монет от населения. Любой тагильчанин сможет обратиться в офисы коммерческих банков и обменять скопившуюся мелочь на банкноты или памятные монеты без комиссии, сообщает Уральское главное управление Центрального банка РФ.

Как отмечают в ЦБ РФ, обычно за такие услуги банки берут комиссию, но на время проведения акции она будет отменена. За часть сдаваемой мелочи в некоторых кредитных организациях можно получить памятные монеты и банкноты. У жителей Нижнего Тагила примут мелочь в трёх банках: филиале «СМП Банка» по проспекту Ленина, 73, в двух филиалах «Газпромбанка» (Красноармейская, 9 и Юности, 16), а также в банке «Нейва» по проспекту Ленина, 61, сообщает ИА «Все новости».

Как отмечают организаторы акции, ни минимального, ни максимального предела сдаваемой мелочи не установлено. За часть сданных мелких денег можно получить памятные монеты и купюры. Так, в банке «Нейва» до 30 октября мелочь обменяют на монеты из серий «Чемпионат мира по футболу 2018» (номинал 25 рублей), «Древние города России» (номинал 10 рублей), «Блокада Ленинграда» (номинал 25 рублей) и другие памятные монеты, а также памятные банкноты Банка России «Крым/Севастополь» и «Чемпионат мира по футболу 2018».

«В целом по стране в обращении находится 68,2 млрд монет, или 465 штук на одного жителя. В Свердловской области цифры выше. По нашим подсчётам, с 1998 года у каждого жителя региона накопилось по 671 монете разных номиналов. При этом предприятия торговли регулярно сообщают о недостатке мелочи в кассах. Это означает, что граждане не используют монеты для расчётов, а попавшую к ним в руки мелочь, вероятно, складируют в копилках», — говорит начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.