Центробанк выпустит юбилейную монету в честь 300-летия Нижнего Тагила

В честь 300-летнего юбилея Нижнего Тагила, который наш город отпразднует в 2022 году, Банк России выпустит коллекционную серебряную монету. Нижний Тагил станет вторым провинциальным городом после Новокузнецка, в честь которого будет отчеканена монета. Информация об этом появилась на сайте ЦБ РФ.

Что именно будет изображено на «тагильской» монете, пока неизвестно. В ЦБ рассказали, что это серебряный трёхрублёвик тиражом в три тысячи штук.

В 2019 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обращался в Центробанк с предложением выпустить монеты к 300-летним юбилеям Екатеринбурга и Нижнего Тагила. На монетах неюбилейных серий Нижний Тагил никогда не изображался, в отличие от Верхотурья и Невьянска, чьи достопримечательности попали в архитектурные серии.