Тагильчане не могут навестить больных коронавирусом родственников в санатории «Руш» из-за ремонта железнодорожного переезда

Из-за ремонта железнодорожного переезда в районе станции Старатель значительно затруднён проезд автомобилей до санатория «Руш», где сейчас лечатся больные с подтверждённым диагнозом COVID-19.

«Поехал сегодня в “Руш”, чтобы передать родственнику еду, вещи какие-то, а через переезд не пропускают. Пришлось разворачиваться и уезжать», — пожаловался читатель АН «Между строк» Сергей.

В самом санатории подтвердили, что из-за ремонтных работ РЖД санаторий испытывает определённые неудобства.

«У них с конца мая висел аншлаг на переезде, что планируются работы, но нас конкретно никто об этом не уведомлял, — пояснили в санатории. — Пока работы велись не на самом переезде, то проехать ещё можно было относительно свободно. А сейчас сами испытываем трудности. И добираемся на работу с проблемами, и при доставке пациентов. Проехать можно, пропускают, когда у них там окно получается. Можно простоять недолго, а можно и несколько часов».

Напомним, с конца мая пациенты с подтверждённым диагнозом COVID-19, находящиеся в удовлетворительном состоянии, перевозятся из городской инфекционной больницы Нижнего Тагила в санаторий «Руш». Для этих целей в медучреждении подготовлено 205 коек.