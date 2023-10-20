Тагильчане не готовы к выводу монет из денежного оборота, почти четверть жителей города складывают мелочь в копилку 

Большинство тагильчан (61%) не готовы к выводу монет из денежного оборота, почти четверть жителей города (24%) складывают мелочь в копилку, следует из опроса сервиса SuperJob.

Согласно данным исследования, 44% горожан тратят мелочь, 15% опрошенных отдают её свои детям, 6% тагильчан меняют монеты на крупные банкноты, всего 4% жертвуют на благотворительность, а 2% выбрасывают монеты за ненадобностью.

5% тагильчан нашли необычное применение монетам. Опрашиваемые признались, что носят с собой 10-рублёвки в качестве жетона для тележек в супермаркетах, коллекционируют их и оставляют чаевые на заправках.

Около трети (31%) жителей города подняли бы монету на улице, из них 17% независимо от номинала монеты, 14% поднимут только 5 или 10 рублей. 53% опрошенных не станут подбирать мелочь. В числе причин этого — стеснение, суеверие, опасение подхватить заразу.

В отношении вывода монет из оборота только 23% опрошенных считают такую идею хорошей. 10% жителей проголосовали за вывод монет размером в 1, 2 и 5 рублей, 6% тагильчан не против отказаться от мелочи номиналом 1 и 2 рубля. 7% участвующих в исследовании готовы отказаться от всех монет полностью.

Участвующие в опросе женщины в основном тратят монеты и отдают мелочь детям. Тагильские мужчины, напротив, чаще складывают её в копилку.

Исследование также показало, что чем выше уровень дохода, тем больше уважения к монетам: горожане с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц утверждают, что подбирают монетки на улице, и реже демонстрируют готовность расстаться с мелочью.