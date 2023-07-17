Тагильчан ждёт тёплая и пасмурная неделя

На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле будет тёплая и пасмурная погода, возможны дожди и грозы, сообщает Уральский гидрометцентр. В понедельник, 17 июля, будет облачно, без осадков, днём столбики термометров покажут до +23°C, ночью — +13°C. Во вторник, 18 июля, ожидается пасмурная погода, возможны грозы, дневная температура может подняться до +20°C, ночью — до +15°C.

В среду, 19 июля, малооблачно, также возможна гроза, днём +23°C, ночью до +16°C. В четверг, 20 июля, синоптики прогнозируют малооблачную погоду, небольшой дождь и температуру воздуха днём до +22°C, ночью — +14°C . В пятницу, 21 июля, тагильчан ждёт ясная погода, температура воздуха днём составит +23°C, ночью — до +13°C.

В субботу, 22 июля, будет облачно, ожидается небольшой дождь, температура воздуха днём составит +24°C, ночью — около +15°C. В воскресенье, 23 июля, будет солнечно, возможен дождь, столбики термометров покажут днём +23°C, ночью — до +16°C.