Тагильчан ожидает снежная неделя 

На этой неделе в Нижнем Тагиле ожидается переменчивая погода. Тёплые понедельник и вторник сменятся похолоданием и снегом с дождём.

В понедельник, 30 октября, ожидается снежный день, температура воздуха днём –4°C, ночью –5°C. Во вторник, 31 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков, днём до –3°C, ночью столбики термометров опустятся до –6°C. В среду, 1 ноября, будет пасмурно, ожидается снегопад, днём до +2°C, ночью похолодает до –7°C. В четверг, 2 ноября, синоптики прогнозируют снег с дождём, днём +3°C, ночью –1°C. В пятницу, 3 ноября, тагильчан ожидает снег с дождём, днём +4°C, ночью +2°C.

В субботу, 4 ноября, выглянет солнце, но возможны снег с дождём, днём температура воздуха достигнет +2°C, ночью ожидается –5°C. В воскресенье, 5 ноября, весь день будет малооблачно, без осадков, столбики термометров покажут днём –3°C, ночью –6°C.