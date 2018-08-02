«Тагил-ТВ» выпустил в эфир клип группы «Сансара» с матом. Главред муниципального телеканала не исключает провокацию

Муниципальный телеканал «Тагил-ТВ» показал в эфире клип на песню «Ещё недавно было лето» екатеринбургской группы «Сансара», в которой неоднократно используется обсценная лексика. Видеозапись эфира выложил сегодня ночью пользователь соцсети «ВКонтакте» Егор Александрович. Затем на запись молодого человека обратил внимание анонимный Telegram-канал «Вслух», считающийся в журналистских кругах близким экс-директору «Тагил-ТВ», владельцу компании AMG Александру Соловьёву.

«Шепчут что муниципальный “Тагил-ТВ” налетел как минимум на крупный штраф, а по максимуму может вообще лишится лицензии на вещание. Сегодня с утра “ВКонтакте” жуют ролик эфира местного телевидения, записанный и выложенный в соцсеть простым тагильчанином. Его весьма удивила трансляция клипа “Еще недавно было лето” екатеринбургской группы “Сансара”, где текст представляет собой нагромождение отборной матерщины», — пишет Telegram-канал (орф. и пункт. сохранены. — Прим. ред.).

По словам анонимов, о нарушении «Закона о СМИ» муниципальным телеканалом якобы уже знает врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев, который «был весьма удивлён». Видеозапись Егора Александровича на момент публикации просмотрели 64 человека.

Главный редактор «Тагил-ТВ» Виктор Зайцев подтвердил АН «Между строк», что на телеканале выходил клип с нецензурной лексикой.

«Инцидент произошёл в ночное время буквально два дня назад. Непонятно, как он появился в эфире, мы сейчас разбираемся. Хотя мне неприятно, что это произошло в принципе. Проект “Наша музыка” мой, его целью была популяризация тагильских и свердловских групп, а не пропаганда матерщины. Тем более это запрещено законом. От руководства администрации пока не было реакции. Роскомнадзор пока тоже ничего не присылал, но точно будет, это нарушение», — прокомментировал АН «Между строк» Виктор Зайцев.

По словам главреда «Тагил-ТВ», история появления клипа с матом в эфире не совсем понятна. Телеканал берёт разрешение у групп на трансляцию клипов, затем их на наличие мата и демонстрации табачных изделий отсматривает монтажёр, делает титры и копирайт, а потом передаёт выпускающему редактору. Клип «Сансары» вышел в эфир ночью только один раз и пропал из музыкального блока в дневном эфире. Кроме того, клип не был скачен с сервера, к которому предоставила доступ группа, как раз из-за обсценной лексики, а значит, попал в редакцию другим способом.

В данный момент на телеканале идёт внутренняя проверка, но Виктор Зайцев не исключает, что это могла быть провокация.

«У нас есть версия. В это же время от нас уволился видеоинженер, к которому было много замечаний и который имел доступ к эфиру. К разместившему во “ВКонтакте” запись эфира человеку он, насколько мне известно, отношения не имеет, зато имеет отношение к другим людям. Не так много у нас в городе компаний, где работают видеоинженеры…» — заявил главред «Тагил-ТВ», отказавшись называть фамилии.

Отметим, с резкой критикой нынешнего руководства «Тагил-ТВ» в последнее время выступает и СМИ Александра Соловьёва — ИА «Новый город». Анонимные тагильские Telegram-каналы выдвигают различные версии противостояния бывшего директора канала и нового менеджмента, в том числе личную обиду Соловьёва и его политические амбиции.

Александр Соловьёв был уволен с телеканала в конце 2017 года. Он покинул пост «в связи с принятием собственником имущества организации решения о прекращении трудового договора», говорилось на официальном сайте города. По словам сотрудников телекомпании, заявление было написано после того, как глава города Сергей Носов объявил Соловьёву выговор по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального телеканала. Соловьёва сменил бывший худрук ДК «Юбилейный» Владимир Путинцев. Главным редактором стал Виктор Зайцев, ранее пришедший из «Реального Тагила». Канал изменил формат подачи новостей, перейдя на ежечасные выпуски.