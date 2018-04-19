«Тагил-ТВ» после 13 лет работы покинула ведущая Алла Кузнецова

Муниципальную телекомпанию «Тагил-ТВ» покинула ведущая Алла Кузнецова, работавшая в компании с 2005 года. В беседе с журналистом АН «Между строк» Алла подчеркнула, что решение уйти приняла самостоятельно и не спонтанно.

«Решение после 13 лет работы на телевидении сменить сферу деятельности приняла не вдруг, шла к этому не один месяц. Было желание изменить сферу деятельности и были попытки сделать это не так кардинально: к примеру, курсы экскурсоводов, мне это интересно, но пока не сложилось, возможно, это ещё будет в моей жизни. Коллектив “Тагил-ТВ” для меня родной, не прощаюсь с ребятами, с некоторыми работали вместе 10 лет, поэтому все тёплые слова и пожелания — при встрече. Смотрю, ругаю за ошибки, поддерживаю в начинаниях», — рассказала Алла Кузнецова.

Алла Кузнецова начала телевизионную карьеру 13 лет назад репортёром службы информации, позднее стала начальником информационно-политического отдела и недолгое время занимала пост главного редактора. Была ведущей главных телевизионных продуктов телеканала — «Новости. Итоги дня», «Неделя в Тагиле», «Действующие лица», «Разговор с городом».

После увольнения с «Тагил-ТВ» Алла Кузнецова устроилась в пресс-службу лечебно-реабилитационного центра Владислава Тетюхина.

«Попробовать себя на месте специалиста по связям с общественностью и СМИ Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра решила после собеседования с генеральным директором Владиславом Тетюхиным. Для меня возможность поработать с ним — это честь и огромный опыт, есть чему поучиться у руководителя такого уровня, есть большое желание участвовать в развитии и продвижении уральского центра, я вижу, как и на каком уровне здесь оказывают помощь людям. Мне это важно».

Кардинальные изменения в МАУ «Тагил-ТВ» начались в конце 2017 года, когда был уволен директор Александр Соловьёв. Он покинул пост «в связи с принятием собственником имущества организации решения о прекращении трудового договора», говорилось на официальном сайте города. По словам сотрудников телекомпании, заявление было написано после того, как глава города Сергей Носов объявил Соловьёву выговор по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального телеканала. Соловьёва сменил бывший худрук ДК «Юбилейный» Владимир Путинцев. Главным редактором стал Виктор Зайцев, ранее пришедший из «Реального Тагила». Канал изменил формат подачи новостей, перейдя на ежечасные выпуски.