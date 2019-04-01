«Тагил рулит!»: мэрию Нижнего Тагила поздравили с 1 апреля арт-хулиганством

Сегодня на выставке детского творчества, которая проходит на третьем этаже администрации Нижнего Тагила, появился необычный экспонат. Наряду с работами учащихся изостудии «Горицвет» дома детского творчества Тагилстроевского района коридор перед приёмной мэра Владислава Пинаева украсила картина дизайнера АН «Между строк» со знаменитым слоганом «Тагил рулит!».

Таким образом журналисты «МС» решили напомнить о шуточной новости 2016 года про то, что конструкция из больших букв появится на Лисьей горе, и поздравить администрацию города с 1 апреля.