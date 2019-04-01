«Тагил рулит!»: мэрию Нижнего Тагила поздравили с 1 апреля арт-хулиганством

Сегодня на выставке детского творчества, которая проходит на третьем этаже администрации Нижнего Тагила, появился необычный экспонат. Наряду с работами учащихся изостудии «Горицвет» дома детского творчества Тагилстроевского района коридор перед приёмной мэра Владислава Пинаева украсила картина дизайнера АН «Между строк» со знаменитым слоганом «Тагил рулит!».
Таким образом журналисты «МС» решили напомнить о шуточной новости 2016 года про то, что конструкция из больших букв появится на Лисьей горе, и поздравить администрацию города с 1 апреля.
«По следам журналистского эксперимента в столичном музее мы решили подать своё поздравление в такой необычной форме. Это не проверка службы безопасности и не провокация. Наоборот, мы бы хотели, чтобы каждый, кто увидит нашу картину, улыбнулся. Новость о том, что на Лисьей горе может появиться композиция со слоганом "Тагил рулит", придуманная журналистами АН "Между строк" на 1 апреля, вызвала в 2016 году большой ажиотаж. Но мы рады, что символ города не пострадал и пережил изменение только на коллаже нашего дизайнера. Надеемся, что наша картина найдёт свою стену в мэрии и будет вдохновлять чиновников на то, чтобы делать Тагил лучше, чтобы он реально рулил!» — пояснили в редакции арт-выходку.