«Тагил может стать спасательным кругом». Чего бояться и на что надеяться кандидату Куйвашеву на выборах в Путинграде?

Последние три с половиной недели свердловские политики, ФПГ, средства массовой информации ждут ответа на главный вопрос 2017 года – кто будет следующим губернатором Свердловской области. Несмотря на то, что впервые за 14 лет свердловчане смогут выбрать главу региона сами, никто не сомневается: почти со стопроцентной вероятностью кресло губернатора займёт кандидат от «Единой России».

24 января Кремль рассказал о встрече действующего губернатора Евгения Куйвашева с президентом Путиным, которую местные СМИ с подачи источников в окружении губернатора сочли согласованием кандидатуры тюменца на новый срок. Спустя две недели уральскую элиту озадачила газета «Ведомости» и другие федеральные издания, поставившие Куйвашева в список губернаторов на вылет. После того как за неделю состоялись пять отставок глав регионов и свердловчанин в этот список не попал, даже критики Евгения Владимировича поверили, что именно он всё-таки будет кандидатом от партии власти. Впереди – праймериз, подбор оппонентов от системной и внесистемной оппозиции и окончательное решение Владимира Путина, который в мае должен назначить исполняющего обязанности губернатора, будущего фаворита кампании.

Тем не менее чиновники, политологи и журналисты уже прогнозируют возможные сценарии кампании кандидата Куйвашева, не пользующегося высокой поддержкой у населения и участвовавшего в выборах лишь однажды – в качестве «паровоза» единороссов на выборах в Заксобрание осенью 2016 года. Несомненно, главным полем битвы для неопытного кандидата станет 1,5-миллионный Екатеринбург, не раз удивлявший низкой поддержкой партии власти. Но сложности у Евгения Куйвашева возникнут и в Нижнем Тагиле, мэр которого Сергей Носов регулярно критиковал областные власти последние четыре года и до сих пор не теряет надежды занять губернаторское кресло. Насколько провальным для действующего губернатора может стать волеизъявление тагильчан, подложит ли ему свинью Носов и насколько результаты в Путинграде важны для главы региона в преддверии президентских выборов – в материале АН «Между строк».

«Голоса тагильчан имеют большое значение для Евгения Куйвашева в роли основного кандидата на выборах губернатора. Острой борьбы ему следует ждать не в Тагиле, а в Екатеринбурге, где традиционно сильна фронда и где областная власть и областная ЕР умудрились за все годы так и не создать работоспособной сети сторонников и агитаторов. Если по каким-то причинам фаворит упустит Екатеринбург, Тагил может стать для него спасательным кругом. Поэтому на месте штабистов основного кандидата я бы выжимал из Тагила максимум явки и голосов», – говорит политконсультант Эдуард Коридоров.

Опрошенные нами эксперты сходятся во мнении, что мэр Нижнего Тагила может обеспечить Куйвашеву результат, но где Носов будет находится к этому времени – неизвестно. В открытое противостояние двух единороссов политологи не верят.

«Сергей Носов – системный игрок, – добавляет Коридоров. – Он не авантюрист, не политический карьерист. Если Кремль согласует, а ЕР поддержит выдвижение Евгения Куйвашева, Носову найдётся место под солнцем, даже если он действительно устал быть мэром Тагила. Денис Паслер может пойти ва-банк: он не скрывал губернаторских амбиций и покинул систему власти. Носов вместе с Куйвашевым и Чернецким вёл ЕР к победе на минувших выборах в Госдуму и после выборов не сказал ни слова о своей гипотетической усталости».

Глава экспертного совета КЦ «Департамент политики» Александр Белоусов считает, что Носов будет вынужден участвовать в кампании Куйвашева, если останется к тому времени публичной фигурой, и это несомненно улучшит результаты тюменца, которого он ранее критиковал. При этом член Высшего совета «Единой России» может соблюсти партийную дисциплину лишь формально.

«Фактор партийной дисциплины легко обходить или имитировать. Поэтому если Носов не будет связан с областью, то помогать Куйвашеву по собственному желанию его может заставить только политическая хитрость».

Собеседники АН «Между строк», близкие к администрации губернатора, утверждают, что связка Куйвашева и Тунгусова до сих пор боится сюрпризов от резкого тагильчанина. Даже если кандидатура Куйвашева предварительно согласована в администрации президента, окончательное решение остаётся за главой государства. Спутать карты действующему губернатору мэр Нижнего Тагила может не только при помощи своих московских покровителей, но и на праймериз. Запретить авторитетному единороссу участвовать в предварительном голосовании «область» не может, поэтому помогает Носову в поиске нового места, говорят источники агентства.

В том, что говорить о согласовании кандидатуры Куйвашева пока рано, уверен политолог Сергей Мошкин, успешно отработавший в Нижнем Тагиле кампанию 2016 года.

«Специфика выдвижения в том, что всё может измениться в последнюю минуту с точностью до наоборот. Невозможно усматривать логику принятия решений, и главное – последнее слово остаётся за президентом, а оно – непредсказуемо, и это слово пока не озвучено», – отмечает Мошкин.

Эдуард Коридоров считает, что электоральных рисков у Куйвашева, останется Носов или нет, практически не существует.

«Мне кажется, максимум нелояльности лично Евгению Куйвашеву, который можно ожидать от Сергея Носова, – это отсутствие публичной поддержки на выборах. Более вероятный вариант – Носов покидает свой тагильский пост и уходит возглавлять другой регион либо работать в Москву. Шансы Куйвашева в Нижнем Тагиле высоки. Я не вижу признаков разочарования властью в городе, позиции ЕР сильны».

По мнению политконсультанта, действующему губернатору могут помешать обещанные тагильчанам, но нереализованные проекты. Но в этом случае кандидат может легко включить их в свою предвыборную программу.

«Опереться в Тагиле Куйвашеву есть на кого и помимо Носова. Прямая поддержка или союзничество Носова, конечно, дадут Куйвашеву дополнительные голоса, но и без этого Носов автоматически воспринимается сейчас как член губернаторской команды. Сколько угодно можно рассуждать о “византийских” комбинациях Тунгусова, однако факт есть факт: Куйвашев и Носов долго работали в одной связке на виду у всего города. На предстоящих выборах ударом по Куйвашеву может быть только прямое открытое противостояние с Носовым, а его ждать не приходится. В случае если Носов примет решение уехать из Тагила, думаю, что он не откажет Куйвашеву в просьбе обратиться к горожанам с агитпризывом в пользу лидера», – говорит Коридоров.

Александр Белоусов отмечает, что для тагильчан Евгений Куйвашев – «чистый лист», а стереотипы о четырёхлетней войне с местной мэрией существуют только в сознании элит. При этом жители города сами заинтересованы обеспечить потенциальному победителю гонки наивысший результат.

«Думаю, что результат Куйвашева в Нижнем Тагиле куда важнее для Нижнего Тагила, чем для него. Куйвашева устроит любой результат больше 50 процентов», – заявляет политтехнолог.

Помимо выборов губернатора, в сентябре Нижний Тагил будет выбирать мэра и депутатов городской думы, которые должны обеспечить явку и для губернатора. Впрочем, до сих пор не исключено, что в случае ухода Носова тагильчан лишат прямых выборов градоначальника, передав эти функции гордуме. Как это скажется на явке – неизвестно, но опрошенные нами эксперты уверены, что даже такое кардинальное решение не повредит рейтингу губернатора.

«Что касается возможных изменений в механизме избрания главы города, практика показывает: подобные реформы затрагивают и волнуют узкую прослойку местного политикума. Не думаю, что переход к “советской” системе выведет на улицы города тысячи протестующих или вынудит видных горожан образовать мощное движение “Баба-Яга против”. Соответственно, большого влияния на выборы губернатора эти процессы иметь не должны», – считает Коридоров.

«[Отмена выборов мэра] может повлиять, если кто-то из политических игроков будет активно раскачивать эту тему, но вряд ли кто-то пойдёт на это», – вторит ему Александр Белоусов.

Традиционно важную роль в Нижнем Тагиле играют градообразующие предприятия – ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзавод», но ФПГ поддержат любого кандидата, озвученного Путиным.

«Можно быть уверенным, что согласованная Кремлём кандидатура сможет рассчитывать на объединённую поддержку ЕВРАЗа и "Ростеха", основных лидеров общественного мнения, к которым наверняка присоединятся иногородние представители тагильской диаспоры во главе с Эдуардом Росселем», – отмечает Коридоров.

Риски кампании политконсультант видит как раз в её предсказуемости, из-за чего электорат может проигнорировать посещение избирательных участков.

«Слабость этой кандидатуры (Куйвашева. – Прим. ред.), как обычно, кроется как раз в её силе: электорат легко "пережать", переагитировать, перекормить призывами. Задрав рейтинг кандидата до небес, штаб может обрушить явку. Люди махнут рукой: ну, этот всё равно победит. Технологам Куйвашева придётся придумывать иную мотивацию, нежели административный привод людей к урнам или ковровая бомбардировка агитматериалами. И конечно, многое будет зависеть от оппонентов. Яркая, нестандартная, нескучная кампания оппонента может обрушить мощную на вид, но громоздкую и аморфную предвыборную конструкцию кандидата от власти», – прогнозирует Эдуард Коридоров.

Агентство новостей «Между строк»