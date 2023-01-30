«Тагил — город на любителя, но любить его есть за что». Хотят ли студенты остаться в Нижнем Тагиле после учёбы (ВИДЕООПРОС)

Проблема оттока молодёжи из Нижнего Тагила существует уже многие годы. О ней регулярно говорят чиновники и депутаты, подчёркивая важность повышения привлекательности города и создания условий для комфортной жизни молодого поколения.

Сегодня, 30 января, журналисты АН «Между строк» провели опрос среди студентов Нижнего Тагила, чтобы узнать мнение молодых людей о том, насколько им интересен город как место постоянного проживания и работы после окончания учёбы.

Оказывается, в основном молодёжь беспокоят те же бытовые проблемы, что и взрослых: качество воды, работа общественного транспорта, доступность жилья и благоустройство общественных территорий. Кому-то не нравится здешний климат и экологическая обстановка. Но среди опрошенных нашлись и те, кому Нижний Тагил нравится и кто не собирается его покидать.

Подробнее о том, какие проблемы интересуют молодых людей, живущих во втором по величине городе Свердловской области, смотрите в видеоопросе АН «Между строк».