Табличку из расследования ФБК выставили на аукцион. Деньги отправят в благотворительный фонд

Художник Артём Лоскутов на своей странице в Facebook выставил на продажу табличку с признанием в любви главе ВТБ Андрею Костину, которую в 2015 году купила телеведущая Наиля Аскер-заде и которая была установлена на скамейке в Центральном парке Нью-Йорка. Лоскутов назвал объект «Без любви ничего не получится».

«Стартовая цена — 1 рубль, повышайте в комментариях. […] Все деньги от продажи этой работы будут отправлены в "Русфонд"», — написал Лоскутов.

Как пишут «Открытые медиа», спустя полчаса после публикации цена объекта выросла до 10 тысяч рублей. В разговоре с изданием Лоскутов подтвердил оригинальность таблички, а на вопрос, как она попала к нему, художник отвечать отказался, сославшись на статью 51 Конституции (право не свидетельствовать против себя).

Ранее Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждает, что телеведущая «России 1» Наиля Аскер-заде, предположительно, пользуется 62-метровой яхтой и самолётом Bombardier Global 6000 общей стоимостью 8 млрд рублей. Авторы публикации считают, что лайнер приобрёл или арендует глава ВТБ Андрей Костин, у которого могут быть близкие отношения с журналисткой. Табличка со скамейки в Центральном парке также фигурировала в расследовании — предполагается, что за её установку Аскер-заде заплатила пожертвование в адрес Центрального парка в размере от 10 до 25 тысяч долларов. Накануне в СМИ появилась информация, что табличка со скамейки пропала.