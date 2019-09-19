сядьзатекст: Oxxxymiron запустил трансляцию литературных чтений, где авторам произведений выносят приговоры (ВИДЕО)

Рэпер Oxxxymiron совместно с компанией ROHO Team организовал публичные чтения классических произведений #сядьзатекст, трансляция акции проходит в социальных сетях исполнителя.

Участники читают вслух произведения классиков русской и мировой литературы, таких как Александр Герцен, Владимир Маяковский, Александр Пушкин, Сергей Есенин, Джордж Оруэлл, а также известных мировых политиков, в том числе Джона Кеннеди и Нельсона Манделы. После этого отрывки произведений изучают на предмет нарушений согласно статьям Административного и Уголовного кодексов России.

Самого Оксимирона «осудили» за чтение монолога Чацкого «А судьи кто?» из комедии «Горе от ума». Рэпера «привлекли» по статье 298.1 УК РФ (клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава).

«В данном тексте, безусловно, содержится заведомо ложная, клеветническая информация в отношении судьи в форме заведомо ложного утверждения о нарушении требований профессиональной этики», — говорилось в «приговоре».

По итогам заседания Оксимирона «приговорили» к обязательным работам на срок до 360 часов.

Также в трансляции прозвучали стихотворения «Мы живём, под собою не чуя страны» Осипа Мандельштама, «Вольность» Александра Радищева и письмо Виссариона Белинского Николаю Гоголю.

10 августа Oxxxymiron посетил согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Он пришёл на акцию в футболке «Свободу Егору Жукову».

Напомним, дело о «массовых беспорядках» завели после несогласованной акции протеста в Москве 27 июля, которая закончилась задержанием более тысячи человек. В поддержку фигурантов дела выступали участники митинга 10 августа на проспекте Сахарова. В Москве с середины июля проходят акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.