СвЖД отменила две электрички в Нижний Тагил из-за коронавируса

Свердловская железная дорога объявила о приостановлении движения ряда пригородных поездов из-за снижения пассажиропотока в период эпидемии коронавируса. Среди прочих будут отменены два поезда в Нижний Тагил, а в «Ласточке» сократится количество вагонов.

Как пишет е1.ru со ссылкой на решение областного Минтранса и СПК, с 6 по 30 апреля будут отменены электрички № 6823/6824 сообщением Нижний Тагил — Кушва — Нижний Тагил. А с 13 по 30 апреля будет отменён маршрут № 7061/7060 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский.

Также с 5 по 30 апреля количество вагонов в «Ласточке» будет сокращено до пяти. Помимо этого сократится количество вагонов на электричках, следующих в направлении Егоршино, Тавды, Шали и Серова.

Подробнее об изменении движения поездов можно узнать телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 800 775–00–00 (бесплатно по России).

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».