Священник, блогер и бывший пожарный. В Нижнем Тагиле утвердили новый состав Общественной палаты

В Нижнем Тагиле утвердили новый состав Общественной палаты (ОП). Сегодня, 25 марта, члены коллегиального органа определили имена последних шести человек, которые доукомплектовали новый состав палаты. В список попали: председатель Нижнетагильского отделения Ассоциации юристов России Олег Герасимов, руководитель мебельной компании «Финист» Роман Жуков, координатор инклюзивных проектов организации «Российское движение школьников» Максим Зяблицев, настоятель Казанского мужского монастыря иеромонах Зосима, вице-президент союза «Торгово-промышленная палата города Нижний Тагил», экс-начальник 9-го пожарно-спасательного отряда МЧС Олег Полевщиков и контент-менеджер сообщества «Типичный тагильчанин» Екатерина Смирнова.

Ранее депутаты Нижнего Тагила утвердили своих кандидатов в ОП. Среди них: директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева, директор спортивной школы № 2, председатель правления спортивного клуба «Спутник» Игорь Перминов, заместитель председателя первичной профсоюзной организации ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Тимофей Проскурнин, директор школы № 9 Елена Соколова, заведующая отделом по информационной работе первичной профсоюзной организации «Уралвагонзавод» Марина Шитова и директор Центральной городской библиотеки Наталья Якимова.

Глава города Владислав Пинаев также выдвинул шесть кандидатур для общественной палаты: советника управляющего директора ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Михаила Аршанского, члена Общественной палаты Свердловской области Татьяну Камешкову, главного врача городской поликлиники № 4 Жанну Климову, председателя местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров города Нижний Тагил Владимира Свистунова, председателя совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» Олега Сохраннова и директора Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е. А. и М. Е. Черепановых Михаила Холкина.

С сегодняшнего дня и до марта 2022 года новый состав Общественной палаты из 18 представителей некоммерческих, общественных, профсоюзных и религиозных организаций будет обеспечивать согласование с тагильчанами и общественными объединениями значимых городских проектов, инициируемых муниципалитетом.