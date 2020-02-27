Депутаты Нижнего Тагила утвердили шестёрку членов городской Общественной палаты нового созыва

Сегодня, 27 февраля, депутаты Нижнего Тагила на очередном заседании гордумы утвердили список из шести человек, которые войдут в Общественную палату города третьего созыва. За выдвинутых кандидатов проголосовали 22 народных избранника, ещё двое воздержались. Ранее депутаты озвучили фамилии претендентов в ОП на думской комиссии по самоуправлению. В список попали: директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева, председатель правления спортклуба «Спутник» Игорь Перминов, руководители школы № 9 и Центральной городской библиотеки Елена Соколова и Наталья Якимова. Также в состав Общественной палаты должны войти заведующая отделом по информационной работе профсоюза УВЗ Марина Шитова и зампредседателя профсоюза ЕВРАЗ НТМК Тимофей Проскурнин.

Ещё шесть кандидатур выдвинул мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В числе утверждённых членов коллегиального органа — почётный гражданин города Михаил Аршанский, председатель местной общественной организации «Центр общественных инициатив» Татьяна Камешкова, главный врач поликлиники № 4 Жанна Климова. Среди тагильчан, впервые выдвинутых для включения в её состав, — председатель местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров города Владимир Свистунов, директор Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е. А. и М. Е. Черепановых Михаил Холкин и иеромонах Зосим (Аленичев), исполняющий обязанности настоятеля Казанского мужского монастыря.

Оставшихся шестерых участников в ближайшее время выберут из числа представителей городских религиозных, профессиональных, научных, творческих объединений и политических партий. Решение об их включении в ОП примет путём голосования действующий состав этого органа.

Общественная палата Нижнего Тагила создана в конце 2015 года. Согласно положению, она является независимым коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность в целях достижения общественного согласия при решении важнейших социальных, экономических и политических вопросов местного значения, регулярного и конструктивного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления в интересах населения города. В состав ОП входят 18 человек, постоянно или преимущественно проживающих в Нижнем Тагиле. Все они осуществляют свои полномочия на неосвобождённой и безвозмездной основе. Председателем данного органа сейчас является советник управляющего директора ОАО «ЕВРАЗ НТМК» почётный гражданин города Михаил Аршанский.