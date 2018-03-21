«Светлый город» в 2018 году должен добраться до самых отдалённых территорий Нижнего Тагила

«Швабе» в этом году готов приступить к освещению самых отдалённых населённых пунктов Нижнего Тагила. Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова (предприятие холдинга «Швабе», входящего в «Ростех») планирует разработать проектно-сметную документацию по освещению 17 территорий. Это деревни Нижняя Ослянка, Захаровка, Баронская и Заречная, сёла Сулём, Серебрянка, Верхняя Ослянка и Елизаветинское, а также посёлки Волчёвка, Ёква, Висимо-Уткинск, Антоновский, Студёный, Чащино, Уралец, Покровское-1 и Баклушина. При получении положительного заключения госэкспертизы строительно-монтажные работы в этих населённых пунктах начнутся уже в четвёртом квартале этого года. Такая информация была озвучена сегодня на думской комиссии по городскому хозяйству.

Контракт на введение системы наружного освещения «Светлый город» Нижний Тагил заключил с компанией «Швабе» в 2014 году. Широкий общественный резонанс вызвали условия договора общей стоимостью 9,37 млрд рублей. Несмотря на то, что региональный Минфин, общественники и депутаты Заксобрания указывали на неприемлемую цену контракта и пытались его обжаловать через ФАС и прокуратуру, в 2015 году был сдан проект, а в 2016-м началось строительство. В мае 2016 года, после череды конфликтов с Федеральной антимонопольной службой, администрация передала в 49-летнюю аренду электросетевой комплекс города за один миллиард рублей. Как рассказал вице-мэр Владислав Пинаев, арендатор (ЗАО «Тагилэнергосети», входит в «Облкоммунэнерго») сразу же заплатил 500 млн рублей и ещё по 250 млн обязался перевести в четвёртом квартале 2016-го и первом квартале 2017-го. 350 млн рублей были заложены в бюджет на реализацию проекта «Светлый город». Вопрос дальнейшего финансирования проекта неоднократно вызывал обеспокоенность депутатов гордумы и самих чиновников. Областные власти не выделяли городу средств на финансирование контракта со «Швабе», при этом Нижний Тагил должен платить ежегодно по 370 млн рублей на протяжении 25 лет.

В 2016 году в рамках многомиллиардного проекта «Светлый город» в Дзержинском районе установили 66 км линий наружного освещения, в 2017-м монтаж новых линий и светильников на Вагонке был завершён. В дальнейшем основными территориями работ были выбраны Сухоложский, Северный и Старатель (включая Ключики и Руш). Давно готова документация по Смычке, ведутся проектные работы по Центру, Вые, Красному Камню. На освещение ГГМ компания «Швабе» планировала потратить 48,38 млн рублей. Директор ООО «Швабе-Урал» Данил Меркулов накануне на совещании в мэрии сообщил, что из-за наличия на старых опорах наружного освещения ВОЛС график выполнения контрактов по их демонтажу сдвинулся почти на год.