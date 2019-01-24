Свердловское правительство снизит прожиточный минимум в регионе

Правительство Свердловской области планирует понизить прожиточный минимум в регионе, пишет Znak.com. Проект постановления подготовлен региональным министерством экономики и территориального развития, речь идёт об установлении прожиточного минимума за IV квартал 2018 года, этот норматив рассчитывается задним числом.

Прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 10 217 рублей в месяц — на 439 рублей меньше, чем было в III квартале прошлого года.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 10 933 рубля (на 456 рублей меньше, чем кварталом раньше), для пенсионеров — 8 477 рублей (на 308 рублей меньше, чем в предыдущем квартале), для детей — 10 450 рублей (снижение составит 572 рубля).

Таким образом, официальный прожиточный минимум снижается в Свердловской области уже второй квартал подряд. Напомним, что в своих расчётах чиновники ссылаются на данные о стоимости потребительской корзины в регионе и сведений Свердловскстата.

Прожиточный минимум устанавливают для начисления различных государственных выплат, пособий и льгот.