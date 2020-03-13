Свердловский облсуд запретил регоператорам «Рифей» и «Спецавтобаза» участвовать в качестве заинтересованных лиц в иске жителей Нижнего Тагила против «мусорной реформы»

Сегодня, 13 марта, в Свердловском областном суде прошло второе слушание по административному иску, поданному группой активистов из Нижнего Тагила к Региональной энергетической комиссии Свердловской области по поводу нормативов накопления ТКО.

Представители РЭК, обосновывая свою позицию, пояснили, что перед утверждением нормативов накопления ТКО все расчёты были проверены департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Тогда адвокаты истцов попросили суд привлечь департамент в качестве третьих лиц. Прокуратура и суд ходатайство поддержали.

Регоператоры «Рифей» и «Спецавтобаза» также заявили о желании участвовать в суде в качестве заинтересованных лиц. Представители компаний пояснили, что в случае отмены нормативов накопления ТКО или их пересмотра региональные операторы не смогут в полном объёме выполнять свои функции, поскольку в конкурсной документации указывались расчёты именно по утверждённым в 2018 году нормативам. В ответ на просьбу прокуратура и представители истцов заявили, что против участия регоператоров, поскольку они являются коммерческими структурами. Суд вынес решение в ходатайстве регоператоров отказать.

Следующее заседание намечено на 8 апреля.

Напомним, по мнению истцов, интересы которых представляли адвокат коллегии адвокатов «Оферта» (Нижний Тагил) Марат Ганиев, а также екатеринбургский юрист-правозащитник Эдуард Мансуров, нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов, принятые РЭК для Нижнего Тагила, завышены и ничем не обоснованы. Активисты хотят добиться в суде признания недействительным постановления РЭК об установлении нормативов для Нижнего Тагила.