Свердловский облсуд вынес приговор участникам бойни в цыганском посёлке Екатеринбурга

Коллегия Свердловского областного суда в составе судьи Андрея Минеева, Антона Башкова и Анны Карошко вынесла приговор по делу о бойне в цыганском посёлке в Екатеринбурге в 2016 году, пишет Znak.com.

«Суд считает, что все подсудимые не только осознавали опасность своих действий, но и желали её наступления. Таким образом, они создали угрозу общественной безопасности, их действия привели к материальному ущербу третьих лиц. Вместе с тем суд счёл недоказанным умысел подсудимых на применение оружия. Таким образом, этот признак должен быть исключён из дела как излишний», — подчеркнула Карошко.

Дмитрий Пестриков, которого следствие считает организатором произошедшего, получил 8 лет лишения свободы, с учётом прежнего приговора — 8 лет 6 месяцев строго режима. Владимир Гагарин — 4 года, с учётом прежнего приговора — 10 лет строго режима, Сергей Гончаров — 3 года лишения свободы, с учётом другой судимости — 4 года общего режима. Расим Григорьев — 3 года лишения свободы условно, Дмитрий Ильиных — 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, Ян (Янек) Князев — 3 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Данил Кузаков — 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, Владислав Кузнецов — 3 года лишения свободы условно, Андрей Оглы — 4 года лишения свободы общего режима.

Аслани Оглы — 4 года лишения свободы общего режима, Иван Оглы (сын Аслани) — 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, Пётр Оглы — 3 года 9 месяцев лишения свободы общего режима.

Руслан Оглы (брат Дмитрия Пестрикова) — 4 года общего лишения свободы в колонии общего режима, Челеп Оглы — 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Вячеслав Пестриков — 3 года 9 месяцев лишения свободы общего режима, Андрей Подоруев — 1,6 года лишения свободы условно, Алексей Портнов — 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, Игорь Рябов — 3 года лишения свободы условно, Андрей Фордуй — 3 года лишения свободы условно.

Кроме того, с подсудимых взыскали материальный ущерб потерпевшим и процессуальные издержки — в большинстве они пользовались адвокатами по назначению.

Также было переквалифицировано обвинение в отношении Дмитрия Пестрикова, который считается организатором произошедших событий. С него суд снял обвинение по части 4 статьи 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»).

Напомним, по версии следствия, вечером 2 сентября 2016 года на улице Депутатской, 54/56, на территории цыганского посёлка в Екатеринбурге, между Олегом Шишовым и Дмитрием Пестриковым возник конфликт. Ему предшествовала ссора между Пестриковым и Шишовым, которая случилась накануне бойни на дне рождения Александра Дутова — отчима Алисы Дутовой, которая приходится гражданской женой Пестрикову. Шишов, по версии силовиков, оскорбил Пестрикова в присутствии Дутовой, что цыган воспринял как личное оскорбление. В результате Шишова и Пестрикова пришлось разнимать, после чего униженный цыган уехал с праздника. На следующий день 24 вооружённых знакомых Пестрикова приехали к дому Шишова. Защищаясь, Шишов ранил несколько участников группы Пестрикова, двоим из них был причинён тяжкий вред здоровью, ещё двое, Кирилл Штриплинг и Илья Ташимов, скончались.