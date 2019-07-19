Свердловский облсуд увеличил компенсацию семье экс-полицейского, умершего в больнице Первоуральска

Свердловский областной суд увеличил сумму компенсации морального вреда, которую должны выплатить больница Первоуральска № 1 и ОКБ № 1 семье бывшего полицейского Вячеслава Лопатина, умершего в медучреждении, рассказала в Facebook представитель семьи в суде Юлия Федотова.

Ранее Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал факт ненадлежащего оказания услуг больницами и присудил 800 тысяч рублей в пользу вдовы погибшего и его сына. Сегодня сумма компенсации увеличилась до 1,16 млн рублей — с учётом того, что истцом признан пасынок майора Алексей Веселков. Суд предыдущей инстанции счёл, что он моральных страданий не понёс, так как не был ему родным сыном.

«Уголовное дело также возбуждено и расследуется в настоящее время по ч. 2 ст. 109 УК РФ, пока по факту», — добавила Федотова.

Напомним, 58-летний Вячеслав Лопатин в июле 2018 года прошёл плановую операцию в ОКБ № 1. Его выписали, но спустя несколько дней состояние бывшего полицейского ухудшилось. Он обратился за помощью в больницу Первоуральска, но там его состояние посчитали нормальным. Через день ему всё же сделали ещё одну операцию, а ещё через два дня — третью, после которой он впал в кому и вскоре умер, не приходя в сознание.