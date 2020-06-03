Свердловский облсуд отказал в исках к губернатору об отмене режима самоизоляции

Свердловский областной суд вынес отказ по трём административным искам, в которых просили признать недействующим пункт указа губернатора Среднего Урала Евгения Куйвашева о введении режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса, где говорится о запрете выходить на улицу без необходимости, сообщает пресс-служба облсуда.

Рассмотрение состоялось 1 июня, мотивированное решение будет готово позднее. В пресс-службе суда также уточнили, что в одном процессе рассмотрели иски адвоката Антона Мамаева, юриста Павла Семенихина и коллективный иск 20 жителей Свердловской области — иски были присоединены к одному делу, поскольку в них значилось одно и то же требование.

Ранее Антон Мамаев сообщал Znak.com, что, по его мнению, для ограничения свободы передвижения граждан нет правовых оснований, поскольку в стране не введено чрезвычайное положение.

«На основании статьи 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Ограничить это право можно при режиме чрезвычайного положения, которое вводится указом президента, но никак не указом высшего должностного лица субъекта», — говорится в иске.

Иных правовых оснований, позволяющих ограничивать свободу передвижения граждан, истец тоже не видит, так как карантин из-за коронавирусной инфекции в России также не введён официально. На основании этого Мамаев просит признать пункт указа губернатора об обязательной самоизоляции граждан недействующим.

В Свердловской области, по последним официальным данным, выявили более 6 тысяч случаев заражения, в регионе действует режим повышенной готовности и режим обязательной самоизоляции.

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