Свердловский областной суд поставил точку в деле о смертельном ДТП на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле

Свердловский областной суд пересмотрел дело о смертельном ДТП, которое произошло в ноябре 2022 года в Нижнем Тагиле.

Напомним, 29 ноября 2022 года на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП. Авария с участием четырёх легковых автомобилей и пассажирского автобуса унесла жизнь 45-летнего водителя Chevrolet Niva, телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека: 65-летняя пассажирка автобуса и 4-летний ребёнок — пассажир Skoda Fabia. Причиной аварии стало превышение скорости и несоблюдение безопасной дистанции водителем BMW Антоном Л.

В июле 2023 года мужчине назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. А также возмещение морального вреда в размере 1,2 млн рублей. Позже в Свердловский областной суд поступила апелляция по делу, и приговор заменили на принудительные работы сроком 2 года.

«Приговором Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила Антон Л. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Вину он признал полностью. С учётом апелляционного постановления Свердловского областного суда ему было назначено наказание в виде принудительных работ на 2 года с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Потерпевшими по делу были признаны жена и несовершеннолетний сын погибшего. Им Антон Л. выплатил суммарно 2 млн рублей компенсации морального вреда», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Родственники погибшего обратились в тот же суд с просьбой взыскать в их пользу дополнительную компенсацию морального вреда в размере 2 и 1 млн рублей.

Суд рассмотрел обращение и обязал виновного выплатить каждой из сторон по 1 миллиону рублей. Коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила судебный акт без изменений.