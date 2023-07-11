В Нижнем Тагиле вынесли приговор водителю, который устроил смертельное ДТП на улице Челюскинцев

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд вынес приговор в отношении 38-летнего водителя BMW X5, который устроил массовое ДТП на улице Челюскинцев 29 ноября 2022 года. Авария с участием четырёх легковых автомобилей и пассажирского автобуса унесла жизнь 45-летнего водителя Chevrolet Niva, телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека: 65-летняя пассажирка автобуса и 4-летний ребёнок — пассажир Skoda Fabia.

Согласно материалам расследования, водитель BMW X5 двигался по улице Челюскинцев в направлении улицы Береговой-Ударной следом за автомобилем Hyundai Solaris, за рулём которого находился 56-летний мужчина. В определённый момент Hyundai резко остановился, а следовавший за ним автомобиль BMW начал экстренно тормозить. Водитель попытался уйти от столкновения, вывернув руль на встречную полосу движения. В ходе проведённых экспертиз было установлено, что немецкий внедорожник в момент аварии двигался с превышением скорости и не соблюдал безопасную дистанцию. Вылетевший на встречку автомобиль BMW врезался в Chevrolet Niva, а затем столкнулся с другими транспортными средствами: пассажирским автобусом ПАЗ и легковушкой Skoda Fabia.

«Проявив преступную небрежность и невнимательность, двигаясь с превышением установленного ограничения скорости на участке дороги по улице Челюскинцев, водитель допустил занос своего транспортного средства, после чего выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем марки Chevrolet Niva под управлением 45-летнего мужчины, который погиб», – пояснили в прокуратуре.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В пользу супруги погибшего мужчины и его несовершеннолетнего ребёнка суд взыскал 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью и уже возместил моральный вред на сумму 1,2 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.